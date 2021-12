Am Weingut und Buschenschank Haring vulgo Pichlippi in Eibiswald lebt man modernen Zeitgeist gepaart mit Qualität und das seit 100 Jahren.

EIBISWALD. Das Weingut Buschenschank Haring vulgo Pichlippi befindet sich auf einer kleinen Anhöhe, dem sogenannten Rettenberg, mit Blick auf die Marktgemeinde Eibiswald – und das mit Beständigkeit: "Wir haben heuer das 100-jährige Bestehen unseres Buschenschankes gefeiert. Somit können wir auf eine lange Tradition im Weinbau und Buschenschank zurückblicken", weiß Diplom-Sommelier, Weinbau- und Kellermeister Josef Haring-Haring, der den Betrieb jetzt mit seiner Frau Doris in vierter Generation führt.

Seit 1920 hat sich der Betrieb natürlich stetig verändert. Die betriebliche Konstante in den letzten 30 Jahren besteht in der Kultivierung der Weinreben, die seit 1994 im hauseigenen Keller zu ausgezeichneten Tropfen gekeltert werden. Der neu gestaltete Buschenschank in einer reizvollen Kombination von traditionellen Elementen und moderner Ausstattung aus heimischem Holz und Glasfronten, die die Weinberge quasi ins Raum-Innere holen, ist 2003 eröffnet worden. In diesem wohligen Buschenschank-Ambiente kommen am Hof veredeltes Geselchtes zum selbst gebackenen Brot ebenso auf die Teller, wie Salate mit hauseigenem Essig und Kürbiskernöl u.v.a.

Vinothek als jüngster Wurf

Im Jahr 2018 wurde der neue Weinkeller samt Traubenverarbeitung in Betrieb genommen. "Unser jüngstes Projekt ist die neue Vinothek, die wir heuer im Mai auf unserem Weingut eröffnet haben", erklärt Josef Haring-Haring und betont: "Natürlich hört dieser Drang, sich ständig weiterzuentwickeln, nicht auf. Daher planen wir bereits weitere Projekte. Dabei haben Qualität und zukunftsorientiertes Denken immer Priorität."

Ein Blick in die nagelneue Vinothek am Buschenschank Weingut Haring vulgo Pichlippi

Foto: 3D-Blick

hochgeladen von Susanne Veronik

Der Fokus liegt in der Produktion herkunftstypischer Weine. "Mit der DAC Einführung 2018 konnten wir das Profil unserer Weine noch zusätzlich schärfen und die unterschiedlichen DAC-Stufen hervorheben", ist Josef Haring-Haring überzeugt.

Die Philosophie hinter den Produkten? "Man braucht nicht 120 Positionen auf der Karte – es zählen nur Herkunft und Qualität für den Genuss. Man muss nicht nur die Weststeiermark schmecken können, sondern auch die Lebensfreude, die wir in diesem schönen Eck der Steiermark haben", ist der Hausherr überzeugt. Dieses Credo ist auch ganz im Sinne der AMA Genussregion:

"Wir waren einer der ersten Betriebe, die mit der AMA Qualitäts- und Herkunftssicherung zertifiziert worden sind. Seit der Umstellung 2020 sind wir AMA Genuss Region-Betrieb", so Haring-Haring.

Dieser Artikel könnte dich ebenfalls interessieren:

Im Genussladen der Familie Kleindienst wird Qualität gelebt

Genuss mit Würze direkt vom Bauernhof in Großradl