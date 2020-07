Klausur der Landjugend Deutschlandsberg

Bei der Klausur der Landjugend Bezirk Deutschlandsberg krempeln die jungen Leute die Ärmel für ein ungewöhnliches Jahr auf.

DEUTSCHLANDSBERG. Mit vier Monaten Verzögerung also „mit Abstand“ hat kürzlich die kürzeste Klausur für den Vorstand der Landjugend Bezirk Deutschlandsberg stattgefunden. Um sich bestens an die Gegebenheiten anzupassen, wurde aus der zweitägigen Klausur mit Teambuilding ein Vormittag mit viel Köpferauchen. Hauptthema war, wie sich die Landjugend bestmöglich an die derzeitige Situation anpassen kann und der Bezirksvorstand trotzdem ein ereignisreiches und spannendes Jahresprogramm auf die Beine stellen kann.

Unter freiem Himmel

Viele Programmpunkte aus den letzten Jahren werden wie gewohnt für alle Landjugendlichen wieder organisiert und zur Verfügung gestellt – nur anders. So werden die Agrarkreis-Touren nur bei Betrieben im Freien stattfinden und das erste Ortsgruppentreffen mit großer Leinwand im Gastgarten.

Nichtsdestotrotz ist die Landjugend Deutschlandsberg top motiviert und startet somit in ein spannendes Landjugendjahr.