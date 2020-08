Kneippstelle Bad Gams am Weinbergweg

Ein herrlicher Rundweg ist der Weinbergweg in Bad Gams. Leider ist die Kneipp-Station an jenem Weg heuer nach einem Sturm arg in Mitleidenschaft gezogen worden. Jetzt hat ein beherztes Team die Ärmel aufgekremplet und die Anlage wieder auf Vordermann gebracht.

BAD GAMS. Eine der schönsten und erholsamsten Stellen am Weinbergweg in Bad Gams ist die Kneippstelle mitten im Wald. Leider wurde diese heuer vom Sturm und umgestürzten Bäumen arg beschädigt, sodass eine Generalsanierung nötig geworden ist. Die Stege, Brücken, das Arm- und Fußbad im Bachlauf, der Fußerlebnisweg, der Kneippsitzplatz und der Brechelofen mussten wieder freigelegt und erneuert werden. Dank der raschen Zusage von Bgm. Josef Wallner wurde diese Sanierung jetzt in Team-Arbeit umgesetzt. Auf Initiative von Erni Rexeis (Wanderführer Bad Gams), Hubert Neumeister (ehem. Gemeindearbeiter), Mario Posch (Gemeindearbeiter), Stadträtin und Ortsteilvertreterin Barbara Spiz und Bgm. Josef Wallner wurde heuer die Kneippstelle wieder in Stand gesetzt, und das mit Unterstützung aus dem Wirtschaftshof Bad Gams.

Auch der Grundbesitzer Eduard Picker, auf dessen Grundstück sich jene Kneippstelle befindet, sagte sofortige Unterstützung und die Weiterbenützung seines Grundbesitzes durch Wanderer zu. Im Zuge der Sanierungsarbeiten erlaubte er sogar, dass Bäume gefällt werden.

Mehrere Tage an Arbeit waren nötig, um die Kneippstelle wieder für die Wanderer öffnen zu können.

Das Team mit Erni Rexeis, Karl Holzmann, Mario Posch, Josef Schleifer und Marvin Fabian erledigte die Arbeiten mit vollem Engagment. "Ein herzlicher Dank gilt dem Grundbesitzer Eduard Picker und dem Team vom Wirtschaftshof Bad Gams für die großartige Unterstützung", so Stadträtin Barbara Spitz als Einheimische und ehemalige Vorsitzende des Tourismusverbandes Bad Gams und der ARGE Kurbüro Bad Gams (Arbeitsgemeinschaft des Tourismusverbandes Bad Gams und der Kurkommission Bad Gams).

Über die Idee zum Weinbergweg

Die Idee zum Weinbergweg und ganz besonders zu jener Kneippstelle im Wald hatte Peter Sonnleitner. 2004 wurde dieser Plan in Eigeninitiative und Zusammenarbeit mit dem TVB ARGE Kurbüro Bad Gams (Vorsitzender Klaus Kalthuber) in die Realität umgesetzt. Dabei entstand auch die Weinbergwarte, der kleinste Schilcherkeller und andere Höhepunkte inmittend der malerischen Landschaft.

Übrigens: 2008 wurde der Weinbergweg sogar zur Wahl der schönsten Wanderziele in Österreich, der Schweiz und Deutschland eingereicht.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: steiermarkweit 4. Platz, österreichweit 20. Platz

In den ORF Radio-Steiermark-Wandertipps haben Werner Handlos und Reinhard Lamm vom Weinbergweg berichtet. Dabei entstand auch ein Kapitel im Buch „Genusswandern in der Steiermark“ von Reinhard Lamm.