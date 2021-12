Ganz auf die Erwartungen von Kindern waren die beiden StainZeit-Aufführungen am vergangenen Freitag im Dachbodentheater ausgerichtet. Der Lebkuchenmann hieß das Stück des Grazer Theaters ASOU, das mit Michael Hofkirchner als Solodarsteller auskam.

Wer bist du?“, kam der Lebkuchenmann, aufgrund seines Outfits mit Schneebesen, Kochlöffel und Kochbuch unschwer als solcher zu erkennen, bei der Türe herein. Die Funzellaterne half ihm, den Weg auf die Bühne zu finden. Nach ein paar unverständlich gemurmelten Worten und einigen Runden um die Wand auf der Bühne kam er seiner Sache auf den Grund: Er erzählte die Geschichte vom Lebkuchenmann.

Wer holt mich hier raus?

„Es war einmal“, fing auch die Geschichte von der kleinen alten Frau und dem kleinen alten Mann an, die in einem uralten Haus wohnten und eine Küche und einen Garten besaßen. Aus der Überraschung, ihrem Mann etwas Feines zu backen, wurde in der Tat eine solche. Urplötzlich – nachdem sich die Frau gegen Bratäpfel, Zimtsterne und Vanillekipferl und für einen Lebkuchenmann entschieden, die Zutaten zusammengerührt und in das Backrohr gestellt hatte – vernahm sie aus dem Ofen eine leise Stimme. „Wer holt mich hier raus?“, flüsterte diese, die sich, als die Frau nachschaute, als der Lebkuchenmann entpuppte, der aus dem Backrohr sprang und sich nicht einfangen ließ.

Seine Hast war aber verständlich, schließlich wollten Schwein, Kuh und Pferd ihm ein Stück abbeißen. Dem Fuchs gelang es gar, ihn zu verschlingen, er gab ihn aber wieder heraus. Der einzige Ausweg aus dem Dilemma? Einfach die Kinder einbinden und sie um ihre Weihnachtswünsche fragen. Damit war der Lebkuchenmann aller seiner Sorgen, verspeist zu werden, ledig.