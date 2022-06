Martin Povoden ist nicht nur Ortsteilbürgermeister in Garanas, sondern auch Bezirksleiter der Berg- und Naturwacht Deutschlandsberg. Im Interview mit MeinBezirk.at spricht Povoden über die aktuelle Situation im Bezirk und eine landesweite Neuaufstellung für die Berg- und Naturwacht in der Steiermark.

BEZIRK DEUTSCHLANDSBERG. Ob Gewässeraufsicht, die Überstellung eines Ameisenhaufens oder die sichere Ausquartierung von Schlangen - diese sind nur einige der vielen Aufgaben für Berg- und Naturwächter in ihren freiwilligen Einsätzen: Ihr Bereich umfasst die Überwachung der landesrechtlichen Schutzgebiete gemäß dem Steiermärkischen Naturschutzgesetz und ist durchaus spannend und voller Vielfalt:

Sie reicht vom Artenschutz über Wegefreiheit im Bergland bis hin zur Gewässeraufsicht, Biotoppflege, Schlangenbereitschaft aber auch Amphibienschutz. Auch die Installation von Nistkästen, Müllbeseitigung und Auflklärungsarbeit an Schulen oder überhaupt in der Bevölkerung gehören dazu.

Zur Historie der Berg- und Naturwacht

Seit 1977 ist die Steiermärkische Berg-und Naturwacht als Körperschaft öffentlichen Rechts eingerichtet. Der ehrenamtliche Einsatz der Berg- und Naurwächter unterliegt dem Auftrag des Landes Steiermark, unter der Bevölkerung das Bewusstsein für den Schutz der Naturräume als Lebensbereich von Menschen, Tieren und Pflanzen zu schüren. Auch die Überwachung zur Einhaltung landesgesetzlicher Vorschriften gemäß dem Steiermärkischen Naturschutzgesetz, die Aus- und Weiterbildung von Berg- und Naturwächtern sowie die Unterstützung in Belangen die Landes- und Gemeindebehörden gehören zu ihren Agenden.



MeinBezirk.at: Wie ist es um die Berg-und Naturwacht im Bezirk Deutschlandsberg bestellt?

MARTIN POVODEN: Wir sind derzeit rund 100 Mitglieder in den fünf Ortseinsatzstellen Soboth, Eibiswald, Bad Schwanberg, Preding und Stainz. Neue Mitglieder quer durch die Generationen sind immer herzlich willkommen. Schließlich bekommt man bei uns eine breit gefächerte Ausbildung - und das gänzlich kostenfrei. Gerade junge Menschen zeigen immer mehr Interesse am Klimaschutz, das ist eine gute Chance für eine Verjüngung bei der Berg-und Naturwacht..

Sie sind Jurist und im Amt der Steiermärkischen Landesregierung in der Abteilung 13 Umwelt und Raumordnung, Referat Natur- und allgemeiner Umweltschutz tätig.

Welche Neuerungen stehen für die Berg- und Naturwacht in der Steiermark am Plan?

POVODEN: Derzeit ist ein Berg- und Naturwachtgesetz neu in Arbeit, um die Sichtbarkeit der Berg- und Naturwächter deutlicher zu machen und zugleich deren Kompetenzen auszuweiten.

Das heißt im Detail?

Bis dato treten Berg- und Naturwächter nur durch das Dienstabzeichen und den Dienstausweis in Erscheinung. Mit Inkrafttreten des neuen Gesetzes wird es auch eine eigene Uniform für einen einheitlichen Auftritt mit Amtscharakter geben, die von Seiten des Landes Steiermark zur Verfügung gestellt werden, nach Vorbildern in Kärnten, Tirol und anderen Bundesländern. Damit soll unser Auftritt einerseits professioneller in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden und zugleich das Image eine Aufwertung erfahren.

Und die Erweiterung Kompetenzen?

Berg-und Naturwächter haben nicht nur Aufklärungsarbeit zu leisten, sondern auch einen gesetzlichen Auftrag zu erfüllen. Mit der geplanten Erweiterung der gesetzlichen Kompetenzen können wir den Naturschutz auch hoheitlich vollziehen.

Zum Beispiel?

Berg- und Baturwächter haben ein Anhalterecht, d.h. sie dürfen Leute anhalten, wenn sie sie bei einer widerrechtlichen Handlung ertappen, z.B. beim Pflücken oder Ausgraben geschützter Blumen, beim Wegwerfen von Müll, beim Feuer Entfachen. Jetzt ist auch eine Ausweisleistung bei einer Anhaltung möglich. In Folge dieser Identitätsfeststellung ist je nach Situation eine Abmahnung bis hin zur Anzeige möglich. Das Amt der Landesregierung arbeitet auch daran, dass Berg- und Naturwächter Organstrafmandate ausstellen können, wie es bereits Berg- und Naturwachten in anderen Bundesländern möglich ist.

Bezirksleiter der Berg- und Naturwacht Martin Povoden plädiert auf Rücksichtnahme in der Natur.

Foto: KK

hochgeladen von Susanne Veronik

Wie ist der zeitliche Fahrplan für diese Neuauflage des Gesetzes für die Berg- und Naturwacht?

Wir hoffen, dass bis Mitte des nächsten Jahres die Berg- und Naturwacht in der Steiermark auf einem neuen Fundament steht.

Wie sehr haben die Lockdowns in Zeiten der Pandemie das Verhalten der Menschen in Bezug auf die Nutzung der Natur verändert?

Schon sehr. Gerade in einer Zeit, in der Menschen viel zuhause sind und Naturräume intensiver nutzen schaut die Berg- und Naturwacht dann doch genauer hin. Inzwischen wird der große Speikkogel sogar per E-Bike erklommen. Bei all den großen Angeboten an Radwegen und Mauntainbike-Touren sind nach wie vor viele abseits der gekennzeichneten Wege unterwegs, sehr zum Unverständnis von Land- und Forstwirten, die als Grundeigentümer mit den von ihnen bereits regulär freigegeben Wegstrecken ohnehin schon viel Entgegenkommen beweisen. Dafür gilt es Verständnis und Sensibilisierung zu schaffen.

Da treten wir als Regulativ für den Naturschutz ein, was der Gesetzgeber auch von uns erwartet.



Worauf führen Sie diese Ignoranz mancher Menschen gegenüber dem Naturschutzgesetz zurück?

Es sind ja nicht viele, die die Vorgaben und Gesetze nicht beachten, aber diese wenigen Uneinsichtigen können viel zunichte machen.

Ich glaube, manchen Menschen fehlt einfach der Zugang zur Natur und den Bedürfnissen in den Lebensräumen. Schließlich handelt es sich um sensible Lebensräume. Vielfach sind es für manche Arten die allerletzten Refugien, wo man sich nicht rücksichtslos bespaßen kann. Wir klären dann auf und arbeiten an der Bewusstseinsbildung dafür.

Anforderungsprofil an neue Mitglieder bei der Berg- und Naturwacht:



Naturbegeisterung und Naturverbundenheit.

Gewisses Maß an körperlicher Fitness.

Bereitschaft zur Aus- und Weiterbildung (Ort/Bezirk/Naturparkakademie/BH).

Interesse an der Ausübung einer ehrenamtlichen, aber nicht minder professionellen Tätigkeit

Kommunikative und teamfähige Persönlichkeit:

Aufklärung und Information der Bevölkerung, Vortragstätigkeiten, Betreuung von

Schulexkursionen, Vermittlung von Naturerlebnissen usw.

Interesse an der Mitarbeit bei Naturschutzprojekten

Tier- und Pflanzenbeobachtungen, Unterstützung bei Umweltaktionen, aktive

Pflege der Umwelt, Überwachung der gesetzlichen Aufgaben,

Unterstützung der Behörden, Kontrollgänge in Schutzgebieten

Mehr über die Berg und Naturwacht findest du unter bergundnaturwacht.at



Möchtest du bei der Berg- und Naturwacht aktiv werden?

Diese Artikel könnten dich ebenso interessieren:

Neuzugänge für die Berg- und Naturwacht Deutschlandsberg

"Haus der Energie" als Umwelt-Ratgeber