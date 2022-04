Nein, „Night-Time for spirit“ war keine Musikveranstaltung. Aber doch war sie von viel Phantasie, Wertschätzung und Esprit für Jugendliche getragen. In jedem Fall aber lieferte der Abend den Beweis, dass es den Pfarren Stainz, Bad Gams, St. Stefan und St. Josef sehr ernst mit der Vorbereitung der Firmungsanwärter auf ihren großen Tag ist.

Vom Sport ist der Begriff Stationenbetrieb geläufig. Organisatorin Silvia Treichler, die Pastoralassistentin des Seelsorgeraums Schilcherland, legte das Schema auf den Programmablauf am vergangenen Samstag um. Insgesamt 14 höchst unterschiedliche Stationen hatten die 106 Teilnehmer zu durchlaufen – quasi ein Marathon der pastoralen Art. Die Trainer, sprich die Moderatoren, hätten vielfältiger nicht sein können, Neben Priestern und Mitarbeitern aus dem Seelsorgeraum machten Vertreter aus der Hochschulseelsorge, dem Priesterseminar, dem Vinzimarkt, der Naturwacht und der Landjugend mit.

Jede Station war von einem bestimmten Schwerpunkt gekennzeichnet. Etwa, dass Mesner Hans Lienhart Einblick in die Sakristei bot, Robert Langmann auf den Glockenturm führte, Gabriele Novak und Monika Dengg über das Wesen des Vinzimarktes Deutschlandsberg erzählten oder Anna und Renate Kölbl Tipps zum Basteln eines Patengeschenks gaben.

Besonderer Schwerpunkt pro Station

Es gab aber auch Themen mit noch mehr Tiefgang. Am Beispiel einer Anleitung zur Herstellung einer Salbe kam Doris Wagner auf die Bedeutung des Chrisams, das bekanntlich bei der Firmung ein wesentliches Zeichen darstellt, zu sprechen, während Gundi Formeier anhand des bekannten Fröbelturmspiels die Gaben des Heiligen Geistes darstellte und erklärte. Auch Domherr Friedrich Trstenjak und Seelsorgepfarrer Marius Enăşel brachten sich mit der Ausleuchtung und Erklärung einer Bibelstelle oder schlicht dem Einstieg in ein konstruktives Gespräch (rund um das Lagerfeuer) ein.

Zwei Punkte sollen wegen ihrer Praxisbezogenheit noch angeführt werden. Es war zwar ein Biertisch, an dem die Anwärter saßen, bei den Landjugendvertretern aus St. Stefan und St. Josef ging es aber um das Mixen von alkoholfreien Cocktails. Zum Thema Schöpfungsverantwortung, der jeder von uns unterliegt, streifte Markus Triendl von der Berg- und Naturwacht Stainz die Möglichkeiten zur Erhaltung einer intakten Umwelt und einer zukunftsfähigen Landschaft.

„Es war eine äußerst unterhaltsame Veranstaltung“, konnte man aus den Reihen der Firmungsanwärter hören. Die Firmung findet am 7. Mai um 10 Uhr in der Pfarrkirche Stainz statt.