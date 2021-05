In einer konzertierten Aktion widmeten Direktor Christian Kümmel und sein Lehrerinnenteam dem Problemfeld Schulweg ihr spezielles Augenmerk. „Sich mit dem Straßenverkehr auseinander zu setzen ist eine Herausforderung“, bezeichnet Kümmel gerade die Erstklässler als besonders gefordert.

Mit der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA), dem Kuratorium für Verkehrssicherheit und der Marktgemeinde Stainz holte sich der Schulleiter kompetente Partner an Bord. Akribisch klapperten die Projektpartner alle Straßen, Wege und Kreuzungen ab, die zur Volksschule führen. Der Grund? Besonders neuralgische Punkte wurden festgehalten und in einem Schulwegplan beschrieben. Die Punkte wurden nicht nur definiert, es wurde auch das Verhalten an diesen Stellen erläutert. Die verkehrstechnisch unbedenklichen Geh- und Fahrrouten wurden blau eingezeichnet.

„Der Plan soll Hinweise geben, welche Wege zur Schule geeignet sind und wo die Kinder besonders vorsichtig sein müssen“, präsentierte Markus Lippitsch, Projektbegleiter seitens der AUVA, den Inhalt des Druckwerks. Auch wies er darauf hin, dass Testwanderungen der Kinder mit den Eltern vorteilhaft sind. „Eltern sollen sich von den Kindern führen lassen“, verriet er dazu einen praktischen Tipp. Ab wann sollen Kinder allein gehen? „Das hängt vom Alter ab“, empfahl er, so lange zu üben, bis sich die Eltern sicher sind, dass das Kind allein zurechtkommt. Oft ist bei der Erkundung der sichersten Strecke ein Umweg vernünftig. Wichtig dabei ist immer der Blickkontakt zwischen dem Kind und anderen Verkehrsteilnehmer. „Ein Kfz-Lenker“, so Lipptisch, „kann nur reagieren, wenn er das Kind gesehen hat.“ Stichwort sehen: Helle Kleidung ist – besonders im Herbst und Winter – immer von Vorteil.

„Der Schulwegplan ist als Unterstützung der Eltern gedacht“, wird Direktor Christian Kümmel den Plan an alle Erst- und Zweitklässler kostenfrei austeilen. Auf ein AUVA-Angebot weist er in diesem Zusammenhang hin: Alle Kinder genießen auf dem Schulweg und in der Schule einen besonderen Versicherungsschutz. Ebenfalls gratis: Alle Sicherheits- und Vorsorgeangebote an Eltern, Pädagog:innen und Bildungseinrichtungen.