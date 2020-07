Bei der jüngsten Nachwahl zum Landestag der Steiermärkischen Berg- und Naturwacht ist Fritz Stockreiter zum neuen Landesleiter gewählt worden. Die Deutschlandsberger Ortseinsatzleiterin Sigird Utri ist jetzt im Landes-Vorstand aktiv.

FROHNLEITEN/DEUTSCHLANDSBERG. In Frohnleiten hat der Landestag der Steiermärkischen Berg- und Naturwacht sattgefunden. Dabei haben die Steirischen Bezirksleiter in einer Nachwahl den neuen Landesvorstand gewählt.

Als neuer Landesleiter ging daraus Fritz Stockreiter einstimmig hervor, sein Stellvertreter Brigadier Kurt Kemeter wurde in seinem Amt bestätigt.

Zwei neue Vorstände aus der Region

Außerdem wurde im Zuge der Wahl zwei neuen Vorständen das Vertrauen ausgesprochen: Sigrid Utri, ihres Zeichens Ortseinsatzleiterin aus Deutschlandsberg, und dem Ortseinsatzleiter aus Leibnitz Raphael Narrath.