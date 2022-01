Steirischer Impfbus hält an der Deutschlandsberger Bezirksgrenze

Am Mittwoch kann man sich auch in Lannach ohne Voranmeldung gegen Corona impfen lassen. Am Feiertag gibt es ebenfalls ein freies Impfen.



LANNACH/DEUTSCHLANDSBERG. Ab dieser Woche sind in der Steiermark erstmals drei Impfbusse unterwegs, die im ganzen Land eine kurzfristige Corona-Impfung anbieten. Einer davon macht am Mittwoch, dem 5. Jänner in Lannach Halt: Nach einem Stopp am Vormittag in Leibnitz (11 bis 14 Uhr im Grottenhof) steht der Impfbus ab 15 Uhr bis 18.45 Uhr direkt im Lannacher Ortszentrum zur Verfügung (Hauptplatz 1, 8502 Lannach).

Im Bus können Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren geimpft werden, verimpft wird der Impfstoff von Biontech/Pfizer. Seit Fahrtbeginn der Impfbusse im September 2021 wurden dort über 14.000 Menschen gegen Corona geimpft.

Freies Impfen am Dreikönigstag

Die Impfstraße in Deutschlandsberg hat am darauffolgenden Feiertag (Donnerstag, 6. Jänner) ganz normal von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Freies Impfen ist in der Deutschlandsberger Koralmhalle weiterhin am Montag, Mittwoch, Donnerstag und Samstag von 8 bis 18 Uhr, am Dienstag und Freitag von 10 bis 20 Uhr sowie am Sonntag von 8 bis 14 Uhr möglich.