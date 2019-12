Wanderung auf den Loskogel bei Vollmond

Trotz Schneefalls in der vorhergehenden Nacht trafen sich Mitglieder des Alpenvereins bei der Koralmhalle, um an der vom Alpinreferenten Robert Erhart angebotenen Vollmondwanderung „Loskogel by night“ teilzunehmen.

Nachdem man um 17.00 Uhr (!) – also schon bei Finsternis - zum Parkplatz Bärental angereist war, rüstete man sich mit Stirnlampen und Grödeln aus. Der Weg führte zur Bärentalhütte und weiter zur Bärentalalm. Von dort ging es zuerst wenig ansteigend, später steil und teilweise durch angewehten Schnee, bergauf zum Gipfelkreuz des Loskogels (1790 m). Das metallene Kreuz glänzte idyllisch im Widerschein des Vollmondes.

Nachdem man den herrlichen Ausblick auf Landschaft und Vollmond bzw. Dunkelheit und Stille genossen hatte, bewältigte man noch den Rückmarsch zum Parkplatz.