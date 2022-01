Saisonstart im Westcup auf der Weinebene

Auf der Weinebene stieg das erste Saisonrennen im Westcup 2021/22.

Mit einem Slalom startete der Westcup am Dreikönigstag offiziell in die neue Rennsaison: 76 Athleten aus dem Skibezirk Deutschlandsberg/Voitsberg gingen beim ersten Rennen an den Start. Tagesschnellster war Martin Hüttel vom SC ATUS Frauental: Der 23-Jährige lieferte mit 1:25,52 Minuten die deutlich beste Zeit über zwei Durchgänge ab. Bei den Damen gewann mit Emma Klug (1:33,84) vom SC Salzstiegl eine der jüngsten Starterinnen (Jahrgang 2008) die Gesamtwertung.

Weiter geht's im Westcup schon am Samstag (15.1.) mit dem nächsten Rennen: erneut auf der Weinebene, diesmal mit einem Riesentorlauf (ab 10 Uhr).

