Die "Dressur Tour" Steiermark 2022 hat heuer nicht nur top Bewerbe quer durch die Steiermark zu bieten, sondern auch ein imposantes Preisgeld und die Aussicht auf einen Lehrgang mit Olympiateilnehmer Christian Schumach.

STEIERMARK. Die MSG & Ewalia "Dressur Tour" Steiermark 2022 - die Gesamtwertung aller steirischen Dressurturniere - ermittelt erneut ihre großen Jahres-Sieger:innen. Im Kalender stehen heuer 16 Turniere - darunter erstmalig auch Gössendorf-Mühleck.. Der Start am RC Auhof in Fernitz ist bereits am letzten Wochenende erfolgt, das Finale wird in Hartberg ausgetragen.

Lehrgang mit Olympionike Christian Schumach

Als ganz besonderer Höhepunkt wird der amtierende Staatsmeister und Olympia-Teilnehmer 2021 Christian Schumach die heurige "Dressur Tour" Steiermark unterstützen und sich am Saisonende für einen Lehrgang zur Verfügung stellen.

Der gebürtige Kärntner wird dazu einen Lehrgang in der Steiermark abhalten, für den die Startplätze unter den hoch-platzierten Teilnehmer:innen aller Klassen vergeben werden.

Dabei rücken die verschiedenen Ausbildungsniveaus (von Versammlungsarbeit über fliegende Galoppwechsel bis hin zu Piaffe/Passage) in den Fokus.

„Ich freue mich riesig darauf, mein Wissen weiterzugeben und die tollen Talente in der Steiermark unterstützen zu dürfen. Ich selbst reite sehr gerne immer wieder auf den top organisierten Turnieren in der Steiermark.“ Christian Schumach, International erfolgreicher Dressurreiter

Gesamtpreisgeld von 35.500 Euro

Der hoch dotierte Gesamtgeldpreis der MSG & Ewalia "Dressur Tour" Steiermark 2022 beläuft sich heuer auf rund 35.500 Euro (auf alle sieben Klassen aufgeteilt).

Ludwig Hoffmann, Präsident des steirischen Pferdesportverbandes und ARGE-Mitglied der Dressur Tour Steiermark, zeigt sich zu Recht stolz: „Wir schaffen es seit mittlerweile neun Jahren eine Tour auf die Beine zu stellen, die österreichweit ihresgleichen sucht! Wir fördern damit nicht nur die Jugend, sondern vermitteln mit dieser Gesamtwertung auch reinen FreizeitsportlerInnen eine Anerkennung und einen Ansporn."

Der gebürtige Steirer aus Murau, Christian Schumach, leitet mit seiner Lebensgefährtin Stephanie Dearing den Dressurstall "Gut Muraunberg" im kärnterischen St. Veit

"Diese Art der Dressurförderung ist einzigartig! Mein großer Dank gilt dabei unseren Sponsoren und Partnern, die uns auch in den letzten beiden, oftmals schwierigen Jahren, treu geblieben sind und uns heuer erneut großzügig unterstützen. Das ist nicht selbstverständlich und darauf bin ich sehr stolz!“ Ludwig Hoffmann, Präsident des steirischen Pferdesportverbandes

Preis für das beste Pferd kommt aus Oisnitz/St. Josef

Das Zuchtunternehmen Broadmoar KG vergibt auch heuer wieder im Rahmen der Abschluss-Gala für jede der sieben Klassen einen Sonderpreis in der Höhe von je 300 Euro für das bestplatzierte Pferd mit einer A-Pferdenummer, also für Pferde aus österreichischer Zucht.

Die Geldpreise werden im Rahmen der Gala-Abschluss-Veranstaltung voraussichtlich im November 2022 an die Reiter:innen übergeben. Alle Regeln für die Geldvergabe sind online unter www.dressurtour.at nachzulesen.

Über die Dressur-Tour

Die Dressur Tour Steiermark gab es erstmalig im Jahr 2014 und ist eine automatische, jährliche Gesamtwertung aller steirischen Dressurturniere. Das heißt, alle Reiter:innen, die im laufenden Jahr in der Steiermark an einem Dressurbewerb teilnehmen, kommen in diese Gesamtwertung.

Herbert Marchl, Michael Koncar (Broadmoar KG), Christian Schumach, Ewald Seidl, Ludwig Hoffmann, Isabella Willibald und Bettina Kendlbacher, ebenfalls von der Broadmoar KG in Oisnitz/St. Josef

Die sieben Klassen unterteilen sich von A bis Grand Prix. Gewertet werden alle Reiter:innen, ganz unabhängig davon, ob es sich um Aktive aus der Steiermark oder aus einem anderen Bundesland handelt.

Für die Wertung zur "Dressur Tour" Steiermark muss kein zusätzliches Start- oder Nenngeld bezahlt werden. "Ziel der "Dressur Tour" Steiermark ist es, noch mehr Starter:innen auf den steirischen Dressurturnieren begrüßen zu können – was den Veranstaltern, dem Tourismus, der Zucht und den Reitsportaktiven selbst zu Gute kommt", betont Isabella Willibald, Dressurreferntin in der Steiermark

Zwischenstände und Ergebnisse

Die Ergebnisse aller steirischen Dressurturniere (www.turnier-meldestelle.com) sowie die Dressur Tour-Zwischenergebnisse in allen Klassen (www.dressurtour.at) werden laufend online veröffentlicht.

Bei der Erstellung der Reihung kommt eine Punktewertung zur Anwendung, die sowohl die Anzahl der Starter:innen als auch die Platzierung berücksichtigt. Pro Klasse werden die besten Ergebnissen gewertet, Resultate darüber hinaus sind Streichresultate.

Weitere Termine zur "Dressur Tour" 2022

22.-24.4.: CDN-B* Preding

7.-8.5.: CDN-B* Graschnitz

21.-22.5.: CDN-B* Tillmitsch

3.-5.6.: CDNHN-B Tillmitsch

10.-12.6.: CDN-B* Hartberg

1.-3.7.: CDN-B* Köflach

15.-17.7: CDN-A* Oisnitz

6.-7.8.: CDN-A* Gössendorf-Mühleck

13.-15.8.: CDN-B* Auhof Fernitz

26.-28.8.: CDN-A* Hartberg

2.-4.9.: CDN-A* Graschnitz

9.-11.9.: CDN-A* Preding

17.-18.9.: CDN-C Kumberg

23.-25.9.: CDN-B* Mellach

15.-16.10.: CDN-B* Hartberg

