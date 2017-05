Große Töne in St. Ulrich im Greith

12.05.2017, 16:39 Uhr

In St. Ulrich im Greith machen nicht nur die neuen Glocken auf sich aufmerksam: Auch das Laubdorffest und das Kulturprogramm im Greith-Haus sind vorne dabei.

ST. ULRICH. (sve). Haben Sie gewusst, dass die Kirchenglocken der Pfarrkirche St. Martin im Sulmtal zu den ältesten landesweit gehören? Allein die Züngenglocke als älteste in dem Vierer-Geläute geht auf das 13 Jhdt. zurück. Dass Glocken auch heute noch zu einem Festakt einladen, zeigt die Weihe zweier neuer Glocken für die Pfarrkirche St. Ulrich i.G. durch Generalvikar Erich Linhardt. Aufgrund von Materialermüdung und eines Sprunges ist es notwendig geworden, die Josefsglocke und die Ulrichsglocke zu erneuern. Mit der Glockenweihe wurden die beiden neuen Glocken nun der Pfarre übergeben. In den nächsten Tagen werden sie aufgezogen und mit dem Läutewerk versehen, sodass sie vermutlich am Christihimmelfahrtstag das erste Mal läuten werden. Die Patenschaft für die Glocken hat die katholischen Frauenbewegung übernommen.Welche Botschaft uns die Glocken mit dem Morgen-, Mittag- und Abendläuten auch heute noch nahe bringen, berichteten die Volksschulkinder bei ihrem Glockentanz um den Glockenwagen.

Auf zum Laubdorffest

Kultur im "Zentrum der Peripherie"

Ganz bestimmt zu hören sein werden die neuen Glocken am Pfingstsonntag, dem 4. Juni, wenn es wieder heißt "Anbandln beim Dorffest". Das beliebte Laubdorffest lädt zu Tanzlmusi mit den Laubbdorfmusikanten, Besuch vom Alpakahof, Handwerkskunst sowie Speis und Trank rund um Häferkaffee, Karpfenlocken, Ponganzen, Apfelmost u.v.a.Außerdem werden "Ernesty International", eine fünfköpfige Band rund um Ernst Tiefenthaler, auf der Open-Air-Bühne beim Greith-Haus aufgeigen.Apropos Greith-Haus : Mit dieser Schnittstelle zwischen urbaner und ländlicher Kultur schafft das Greith-Haus Team rund um Corinna Löw auch heuer, ein umfassendes Pragramm im "Zenrum der Peripherie auf die beine zu stellen. Nach der Lesung mit Wolfgang Pollanz (siehe Seite 53) wird einem ganz großen St. Ulricher und Föderer des Greith-Hauses die Ehre erwiesen: Zum 75. Geburtstag des Welt-Literaten Gerhard Roth werden seine fotografischen Notizen von Wanderungen durch den Landstrich in einer Sonderausstellung zu sehen sein. Im Oktober wird mit der Schau "Jagdausflug im Stillen Ozean" gemeinsam mit der Künstlergruppe G.R.A.M. eine bildliche Reinszenierung des gleichnamigen Romans von Gerhard Roth unternommen. Doch zuvor beglücken noch Künstlergrößen wie Valie Export, Alfred Dorfer, Rudi Zapf sowie Stefan Ruzowitzky und Karl Markovics das Greith-Haus mit ihrer Anwesenheit. Nicht zu vergssen das Musical "Der Mann von La Mancha", das ab 2. September in Szene gehen wird, die WOCHE hält Sie natürlich auf dem Laufenden.