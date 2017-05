Glockenweihe in St. Ulrich in Greith

02.05.2017, 13:09 Uhr

Zwei neue Glocken für die Pfarrkirche St. Ulrich.

ST. MARTIN. Zwei neue Glocken für die Pfarrkirche wurden am 1. Mai durch Generalvikar Erich Linhardt geweiht. Aufgrund von Materialermüdung und eines Sprunges war es notwendig geworden die Josefsglocke und die Ulrichsglocke zu erneuern. Der Pfarrgemeinderat und Wirschaftsrat der Pfarre entschlossen sich daher diese beiden Glocken zu erneuern und alle Glocken mit einer neuen Aufhängung und einem neuen Läutewerk zu versehen. Mit der Glockenweihe wurden die beiden neuen Glocken der Pfarre übergeben. In den nächsten Tagen werden sie aufgezogen und mit dem Läutewerk versehen so dass sie vermutlich am Christihimmelfahrtstag das erste Mal läuten werden.Welche Botschaft uns die Glocken mit dem Morgen, Mittag und Abendläuten auch heute noch nahe bringen, berichteten die Volksschulkinder bei ihrem Glockentanz um den Glockenwagen.

Kinder haben Glocken vorgefertigt

Die Kindergartenkinder hatten eigene Tonglocken gebastelt und führten sie mit einem Lied vor. Bürgermeister Franz Silly verwies in seiner Begrüßung auf den Mitteilungswert, dass in der Pfarre etwas geschehen ist. Wenn zum Beispiel die Zügenglocke läutet oder große Feste gefeiert werden.Generalvikar Linhardt betonte in seiner Predigt vor allem den Wert der Glocken, weil sie uns auf Gott verweisen, weil sie uns sagen, dass Gott für uns Menschen da ist, dass er unser Leben begleitet in freudigen wie in traurigen Anlässen.Es war ein großes Fest, für die gesamte Pfarrgemeinde. Ein herzliches Danke allen, die durch ihren finanziellen Beitrag die neuen Glocken ermöglichen. Besonders der katholischen Frauenbewegung, die die Patenschaft für eine Glocke übernommen hat.Danke auch allen Vereinen von St. Ulrich die stellvertretend für alle den Glockenwagen auf den Kirchplatz gezogen haben und mit ihren Mitgliedern den Festzug begleiteten. Es war ein sehr schönes Fest welches mit der Agape durch den Pfarrgemeinderat rund um den Glockenwagen über die Mittagszeit hinaus andauerte.von Pastoralassistent Florian Schachinger