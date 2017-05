Vier Bad Gamser Betriebe öffnen die Türen ihrer Werkstätten, Farmer-Rabensteiner und die Weinbauern laden am Abend zur Weinkost.

Handwerkskunst hat in Bad Gams seit vielen Jahrzehnten Tradition, wie die Weberei Strunz, die Stoffdrucke von Gabriela Wallner oder das Holzspielzeug von Hans Berger. Schon vor über 100 Jahren wurde in Gams die bekannte Löcker-Kunstkeramik hergestellt. Diese kann man seit dem Vorjahr bei Farmer-Rabensteiner erleben, das den Keramikbetrieb am alten Standort übernahm. Die vier Werkstätten laden am 27. Mai zum Tag der offenen Handwerkstüren in Bad Gams. Von 9 bis 18 Uhr können Besucher in den Kunstbetrieben hinter die Kulissen schauen.

Gamser Weine verkosten

Am Abend ist der Treffpunkt für alle Weinliebhaber dann der Genusshof Farmer-Rabensteiner: Ab 19 Uhr laden die Gamser Weinbauern und die Familie Farmer-Rabensteiner zur traditionellen Bad Gamser Weinkost. Im Hof können die aktuellen Jahrgänge und besten Tropfen der heimischen Weinbauern bei bester Unterhaltung verkostet werden.