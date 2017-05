01.05.2017, 18:22 Uhr

Die Tage der offenen Türen bei „GenussSchilchern“ –

Ein tolles Ereignis hatte hunderte Wander- und Genussfreunde aus nah und fern in die „Region Reinischkogel“ gezogen.

Bereits zum 5. Mal fanden am 29. und 30. April, in der Region Reinischkogel, St. Stefan ob Stainz, die „Tage der offenen Türen“ statt und erlebte einen wahren Ansturm von Gästen aus nah und fern.Es konnten Gäste aus Deutschland, Kärnten, Nieder- und Oberösterreich, Wien und der gesamten Steiermark begrüßt werden. Eine Gruppe aus Oberösterreich, aus Frankenburg war als Botschafter des dort beheimateten Würfelspielmuseums und der größten Natur-Freilichtbühne Europas gekommen und genossen die Spezialitäten der Weststeiermark.Angefangen von unzähligen, hervorragenden Weinspezialitäten der ansässigen Topwinzer, den tollen kulinarischen Genüssen, wie selbst gemachter Käse, selbst gebrautes Hausbier, selbst gemachtes Colasafterl, Mehlspeisen, Honigvarationen vom Imker, Spezialitäten von freilaufenden Schwäbisch-Hällisch oder Turopolje Schweinen, bis hin zu Wildspezialitäten, Biosäften und unter Anleitung selbst produzierten Pizzen, wurde alles geboten, was die Region Reinischkogel zu bieten hatte.Die insgesamt 25 Betriebe ließen es sich nicht nehmen, die, bei bestem Wetter gut gelaunten Wanderer und Gäste zu verwöhnen und wie z.B. beim Bauernmuseum des Strohmeier Adi und dem einen oder anderen Weinkeller, auch hinter die Kulissen blicken zu lassen.Es war eine tolle Veranstaltung, die bleibende Eindrücke hinterlassen hat und 2018 ihre Fortsetzung finden wird.