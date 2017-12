Adventnachmittag in Freiland zu Gunsten des Hospiz-Teams

19.12.2017, 16:46 Uhr

Die Familie Spieler hat ihren Adventnachmittag im Bauernhausmuseum Freiland dem Hospizteam Deutschlandsberg Stadt gewidmet.



Reinerlös für den Hospizverein

FREILAND. Familie Margaretha und Franz Spieler organisierten im Bauernhausmuseum in Freiland wieder einen besinnlichen Adventnachmittag, der sich weit in den Abend hinein zog. Die Zuhörer waren von der Atmosphäre der Rauchkuchl, den Texten von Karl Solterer, dem Harmonikaspieler Heinz Mahr begeistert. Die Glockenstimmen des "Rostocker Viergesangs" berührten auf wunderbarste Weise.Der Reinerlös dieser Veranstaltung konnte dann an Barbara Weber als Leiterin des Hospiz-Teams Deutschlandsberg Stadt überreicht werden. "Die Spenden werden für Fortbildungen, Supervisionen und einen teilweisen Ersatz der sonst privat finanzierten Fahrten der freiwilligen Mitarbeiter finanziert werden, um eine weiterhin optimale Begleitung der betreuten Personen zu sichern", erklärt Barbara Weber dankbar und ergänzt: "Ein herzliches 'Danke' gilt auch der katholischen Frauenbewegung in Frauental für die herzliche Spende."