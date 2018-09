Floras über Floras für grüne Daumen im Bezirk

12.09.2018, 12:33 Uhr

Lannach, Schwanberg und St. Peter im Sulmtal haben beim Landesblumenschmuckbewerb 2018 wiederum überzeugt.



Beständigkeit zahlt sich aus



LANNACH, ST. PETER IM SULMTAL. SCHWANBERG. Haus im Ennstal, selbst oftmaliger Landessieger in der Kategorie "Schönster Markt", war heuer nicht nur Austragungsort der diesjährigen Bundesgartenbautagung, sondern auch Schauplatz für die Siegerehrung zum Landesblumenschmuckbewerb Flora 2018 im Beisein von Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl.Das erfolgreiche Ergebnis schließt für den Bezirk Deutschlandsberg mit insgesamt 14 Floras in drei Kommunen direkt an jenes aus dem Vorjahr an:Mit fünf Floras ist St. Peter im Sulmtal erneut zum "Schönsten Dorf" gekürt worden. Ebenfalls fünf Floras erhielt die Marktgemeinde Lannach als "Schönster Markt". Bei ihrem dritten Antreten in Sachen Landesblumenschmuckbewerb hat die Marktgemeinde Schwanberg wiederum vier Floras in der Kategorie "Schönster Markt" geschafft.Außerdem kam das Schwanberger Volksschulprojekt „Wildblumen und Kräuter“, in der Kategorie "Kinder-, Jugend- und Gruppenprojekte" zu Ehren.

Sieger im privaten Bereich

"Dank gilt all den fleißigen Helfern, ohne die eine solche Auszeichnung nicht möglich wäre", sind sich die Ortschefs Josef Niggas aus Lannach und Karlheinz Schuster aus Schwanberg sowie Bürgermeisterin Maria Skazel aus St. Peter im Sulmtal einig.Doch auch in den weiteren Kategorien konnte Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus unserem Bezirk beim heurigen Landesblumenschmuckbewerb punkten:Haus mit Vorgarten, Silber: Sabine Strohmeier aus Pölfing-BrunnBauernhof in steiler Hanglage, Gold: Erna und Eustacius Reinisch aus DeutschlandsbergBauernhof, Silber: Irmgard Posch aus Bad GamsBuschenschenken und Heurige, vier Floras:Weingut Klug vlg. Voitl, Gabriele Klug aus St. Stefan ob StainzGewerbebetriebe, vier Floras:Tischlerei Alois Galli in St. Peter im SulmtalFür besondere Leistungen im öffentlichen Bereich wurde das Freibad "Aquafun" in Frauental mit einer Flora gewürdigt.Eine Anerkennung gab es außerdem für den alten Dorfplatz in Rassach