Tagesausflug auf den Erzberg

21.09.2018, 11:49 Uhr

Die aufregende Haulyfahrt führte die Senioren mitten durch den Tagbau, wo gesprengt, gebaggert und geschaufelt wird. Hierbei hielt das riesige Fahrzeug an den spannendsten Abbauorten und den spektakulärsten Stellen. Nach einer Rast ging die Fahrt weiter zum Leopoldsteinersee. Mit vielen neuen Eindrücken kamen die Mitglieder des Seniorenrings am Abend in Deutschlandsberg wieder an.