Trauer um Gernot Hiebler

30.04.2018, 12:29 Uhr

WKO-Regionalstellenobmann-Stellvertreter Gernot Hiebler ist nicht mehr unter uns.

STAINZ. Der langjährige Funktionär der Wirtschaftskammer, Gernot Hiebler, MSc, ist kürzlich völlig unerwartet im 43. Lebensjahr verstorben.Seine Laufbahn als Interessenvertreter für die gewerbliche Wirtschaft begann Gernot Hiebler als Bezirksvorsitzender der Jungen Wirtschaft und als Regionalstellenausschussmitglied im Bezirk Voitsberg bereits 2004.Als Landesvorsitzender der Jungen Wirtschaft fungierte er von 2006 bis 2011. In dieser Zeit setzte er sich ganz besonders für Jungunternehmer und angehende Gewerbetreibende ein.Einer der Höhepunkte seiner vielen Aktivitäten innerhalb der „Jungen Wirtschaft“ war die Gründung der „Jungen Sozialpartnerschaft“ mit der Jungen Gewerkschaft und Jungen Industrie.

Blick über den Tellerrand



Ein „unternehmerischer“ Mensch mit Vorausblick

Es war ihm aber auch die internationale Ausrichtung steierischer Jungunternehmer ein Anliegen. Daher gründete er auch das Junior Chamber International Board, mit dem er auch einen österreichweiten Preis gewinnen konnte.Es folgten viele weitere Funktionen innerhalb der Wirtschaftskammer, in denen sich Gernot Hiebler stets für die Interessen der Unternehmerinnen und Unternehmer stark gemacht hat.So war er Gremialobmann-Stellvertreter im Landesgremium des Außenhandels, Mitglied des Beirates für Innovation und Bildung sowie kooptiertes Mitglied des WKO Wirtschaftsparlaments und Regionalobmann-Stv. in Deutschlandsberg.All diese Funktionen hat Gernot Hiebler stets mit sehr viel Leidenschaft und Begeisterung im Dienste seiner Unternehmerkolleginnen und -kollegen in seiner sehr knapp bemessenen Freizeit ausgeübt.Auch politisch hat er sich als Gemeinderat von Stainz und bis zuletzt als Ortsgruppenobmann des Stainzer Wirtschaftsbundes engagiert.Gernot Hiebler war ein sehr „unternehmerischer“ Mensch, den immer neue Ideen beflügelt haben.So hat er sich neben seiner Tätigkeit als Unternehmensberater und Arbeitskräfteüberlasser stark dem Thema der Elektromobilität gewidmet. Eines der bekannten Produkte seiner Firmen ist der sogenannte „Jetflyer“ – ein energiesparendes Elektrofahrzeug, das u.a. auch bei der Postzustellung zum Einsatz kommt.Die Wirtschaftskammer Steiermark und ihre Regionalstelle Deutschlandsberg verlieren mit Gernot Hiebler einen jungen, dynamischen Unternehmer und Funktionär, der trotz seines kurzen Lebens eine starke Handschrift in der Wirtschaft und Interessenvertretung hinterlässt. Wir werden ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren.