Der steirische Bauernbund hat gewählt

04.05.2018, 16:11 Uhr

Prinz Carl von Croy aus St. Oswald ob Eibiswald ist jetzt im Landesvorstand des Bauernbundes Steiermark.

DEUTSCHLANDSBERG. Eine Delegation des Bauernbundes Deutschlandsberg konnte am 149. Landesbauernrat mit LR ÖR Hans Seitinger, der an diesem Abend mit 97,2% in seiner Funktion als Landesobmann des Steirischen Bauernbundes bestätigt wurde, über die Zukunft der Landwirtschaft diskutieren. Prinz Carl von Croy wurde einstimmig in den neuen Landesvorstand gewählt, KO Christian Polz ist außerdem Kraft seiner Funktion als Bezirksobmann des Bauernbundes Mitglied dieses Gremiums.

Krieglach im Zeichen des Peter Rosegger-Gedenkjahres

Der 149. Landesbauernrat fand in Krieglach​ im Zeichen des Peter Rosegger-Gedenkjahres statt. Zu diesem Anlass hat Prof. August Schmölzer aus St. Stefan ob Stainz einige Texte und Werke von​ Peter Rosegger vorgetragen.