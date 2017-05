Kleine Handballer begeisterten in der Koralmhalle

15.05.2017, 10:35 Uhr

Neun Volksschulen präsentierten in Deutschlandsberg ihr Talent am Handballfeld.

Ein echter Hit ist der von der steirischen Handballlegende Didi Peissl (99-facher Handball-Nationalspieler aus Bärnbach und Nachwuchskoordinator des steirischen Handballverbandes) initiierte „Volksschul-Handball-Cup". In der Koralmhalle Deutschlandsberg erlebte man ungezügelte Begeisterung bei den neun teilnehmenden Teams, stiegen doch die drei besten in das steirische Landesfinale der 24 Top-Handball-Volksschulen auf (8. Juni in Bärnbach). Nach teilweise dramatischen Kämpfen setzte sich die VS Wildbach vor der VS Deutschlandsberg und der VS Frauental durch. Die Frauentaler konnten dabei mit besonderer Unterstützung antreten: Ex-Volksschul-Direktor und weststeirischer Handballfreak Peter Pribitzer betreute die Kids und gab aus seinem Erfahrungsschatz einiges an die Kinder weiter.

Erfolgreicher Handballclub

Der Jugendhandball im Bezirk Deutschlandsberg erlebt in den letzten Jahren ohnehin einen Aufschwung. Der HC JUFA Deutschlandsberg unter Obmann Georg Rämpitsch und seinem engagierten Team spielt bereits nach drei Jahren mit fünf Mannschaften in der steirischen Meisterschaft. Auch hier ging die Initiative von Didi Peissl, unterstützt von Nachwuchsteamspieler Florian Moritz aus Voitsberg und Deutschlandsbergs Vizebürgermeister Toni Fabian aus.