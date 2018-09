Schilcherkönig 2018 - Heuer erstmals der IRONMAN des Schilcherlandes!

06.09.2018, 19:51 Uhr

„Der Genusslauf – und Walk durch das Schilcherland auf vielleicht nicht alltäglichen Routen“

Der heurige Schilcherkönig findet am 20.10.2018 mit Start um 12:00 am Sportplatz in St. Stefan statt.Die Regeln bleiben ident: Die Strecke muss jeder selbst anhand von Stationen finden die knapp vor dem Start bekanntgegeben werden.Stationen sind Betriebe und Sehenswürdigkeiten im Schilcherland rund um St. Stefan ob Stainz.

Thomas: Das ist der IRONMAN des Schilcherlandes: 4 Stunden Zeit für Orientierungslauf(25km), Spezialitäten verkosten und Geschicklichkeitsspiele (15 Stationen).

SCHILCHERKAISER & KAISERIN

SCHILCHERKÖNIG & KÖNIGIN

SCHILCHERPRINZ & PRINZESSIN

SCHILCHERKÖNIGTEAM

Gewohnte Köstlichkeiten aus derwerden entlang der schönsten Wander- und Laufwege verkostet.Bewerbe:"vollständige Verausgabung notwendig" mit einer Gesamtlänge zwischen 19 bis 25km.Maximal 1000 positive HöhenmeterUngefähr 9 - 15 Stationen die angelaufen werden müssen."größere Runde" mit einer Gesamtlänge zwischen 11 bis 19km.Maximal 700 positive Höhenmeter.Ungefähr 8 bis 10 Stationen die angelaufen werden müssen.„kleinere Runde“ mit einer Gesamtlänge zwischen 7 bis 9km.Maximal 450 positive Höhenmeter.Ungefähr 4 bis 5 Stationen die angelaufen werden müssen.„KönigIn oder PrinzEssin Runde“ gemeinsam bewältigen.4 Teilnehmer laufen/walken gemeinsam.Keine Einzelwertung. Zeit des Langsamsten zählt.Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und die Voranmeldung bis 15.10.2018 möglich.Informationen und Anmeldung auf www.schilcherkoenig.at.