Eibiswald: Rund um Familienfreundlichkeit in Unternehmen

14.09.2018, 11:31 Uhr

"SinnWin" lädt im Rahmen des Netzwerkes "SinnWin" in Kooperation mit Kendrion GmbH, JIPP.IT GmbH, sowie K und K Wirtschaftscoaching zu einer Veranstaltung zur familienfreundliche Führung in Zeiten der Digitalisierung und Personalknappheit am 26. September um 9 Uhr in Eibiswald bei Kendrion ein.

EIBISWALD. Neue Arbeitswelten - d. h. gesellschaftliche, demografische und technologische Trends - führen dazu, dass die Anforderungen an Beschäftigte, aber auch an Unternehmen stetig steigen. Zu diesem Thema findet am 26. September in der Zeit von 9 bis 12 Uhr eine Veranstaltung bei Kendrion in Eibiswald statt, um so die familienfreundliche Führung in Zeiten der Digitalisierung und Personalknappheit vorzustellen. Im Mittelpunkt stehen somit betriebliche Vereinbarkeit inklusive „Audit Beruf und Familie“ mit Fördermöglichkeiten - zur Lösung der Herausforderungen der neuen Arbeitswelten und zur Stärkung des jeweiligen Employer Brandings anhand von zwei Unternehmensbeispielen.



Die Referentinnen und Referenten:

Kendrion stellt als Träger des staatlichen Gütezeichens „Familienfreundlicher Arbeitgeber“ eine familienfreundliche Führung anhand des Audits Beruf und Familie inkl. eingeführter Maßnahmen vor, um mit hoher Flexibilität Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im IT- und Prozessbereich zu Höchstleistungen zu motivieren und mit einem entsprechenden Angebot ans Unternehmen zu binden. SinnWin , Claudia Schenner-Klivinyi, Unternehmensberaterin für Personalthemen inkl. Auditorin für „Audit Beruf und Familie“, Gesundheitsförderung, Arbeitsfähigkeits(coaching), Nachhaltigkeit, Trainerin, Coach und eingetragene Mediatorin· Kendrion GmbH: Waltraud Freigassner, Personalmanagement, Auditbeauftragte· K und K Wirtschaftscoaching, Mag. Erika Krenn Neuwirth, Senior Partner und Auditorin für audit beruf und familie, audit hochschule und familie, familienfreundliche Gemeinde· JIPP.IT GmbH, Wolfgang Richter oder Ing. Helmut Steineder, PartnerEine Anmeldung ist wegen der begrenzten Teilnehmerzah bis spätestens 24. September unter netzwerk@sinnwin.atl erbeten. Die Teilnahme ist kostenlos.