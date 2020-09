Christian Polanšek liest im Alpengarten

Christian Polanšek, der sich selbst "Motor" nennt, liest am 20. September im Alpengarten Rannach in Stattegg aus seinen umfangreichen Werken: Radetzky, Der Anfang vom Beginn, Der Motor, Papperlapapp, Die Reise nach Kastanien und Guten Morger Herr Müllermeier. Der gebürtige Voitsberger, der seinen Zivildienst in der Verkehrsabteilung der Grazer Polizei absolvierte, bevor er einige Studien (darunter Architektur, Verfahrenstechnik oder Meteorologie) begann, wird dabei von Markus Hell mit Rockmusik unterstützt. Los geht es um 17 Uhr.

Um Voranmeldung wird mit einer SMS unter der Nummer 0676/6405164 oder kulturinstitut@gmx.at gebeten.