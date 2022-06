Der Kulturverein Sensenwerk spielt heuer "Hamlet – Prinz von Eiermark". Natürlich nicht das Original. Mit der steirischen Version dieser Tragödie kommt eine herzerwärmend humorvolle Komödie auf die Sensenwerkbühne in Deutschfeistritz.

DEUTSCHFEISTRITZ. Shakespeares Hamlet steht heuer am Spielplan. Bearbeitet haben den Text die Altmeister Janos Mischuretz und Moritz Linni. Jene Herren, die letztes Jahr aus der "Widerspenstigen Zähmung" die erfolgreiche Posse "Heissa, Kathreinerle" zimmerten.

Düster bis heiter



"The Tragicall Historie of Hamlet, Prince of Denmarke" ist eine Tragödie aus der Feder von William Shakespeare. Es geht um einen Brudermord, Rachefantasien, Manipulationen, um alte Konflikte, Freundschaft und eine heimliche Liebschaft. Der Grundstoff, dessen sich der englische Dramatiker und Schauspieler bediente, reicht weit bis in das Mittelalter zurück und hat seine Wurzeln in einer nordischen Erzählung. So oder so: Hamlet gehört zum Literaturkanon und wird immer wieder auf die Bühne gebracht.

Voriges Jahr gab es Shakespeares "Der Widerspenstigen Zähmung" zu sehen ...

Der Kulturverein Sensenwerk hat aus der düsteren Geschichte aber eine skurrile Komödie gemacht. Und so viel sei schon einmal verraten: Die Totengräber bleiben arbeitslos. Nehmt ein Taschentuch mit, denn Lachtränen sind nicht auszuschließen. Die Premiere findet am 9. Juli um 20 Uhr statt.

Weitere Vorführungen:



10. und 14 Juli, 18 Uhr

15. und 16. Juli, 20 Uhr

17. und 21. Juli, 18 Uhr

22. und 23. Juli, 20 Uhr

24. und 28. Juli, 18 Uhr

29. und 30. Juli, 20 Uhr

31. Juli, 18 Uhr

Kartenreservierung unter: 03127 41366 oder per E-Mail an sensenwerk@aon.at

Zwei Stunden vor jeder Aufführung besteht die Möglichkeit für eine circa einstündige Museumsführung gratis in Verbindung mit dem Theaterbesuch (Anmeldung bei der Theaterreservierung erbeten).