Mit Manuel Köpf und Andreas Knünz übernehmen zwei Gastro-Experten das Seerestaurant in Thal.



Der eine ist Vorarlberger und gelernter Koch, der andere kommt aus Niederösterreich und ist eigentlich Tischler: Die Rede ist von Andreas Knünz und Manuel Köpf, als Team "Wirr" wollen sie dem Restaurant am Thalersee neues Leben einhauchen. Beim Eigentümer der Liegenschaft, der Holding Graz ist die Freude über die Verpflichtung der beiden, die mit ihren Lokalen am schwierigen Wiener Parkett bereits Erfolge feierten, groß. Man erwarte sich viel frischen Wind, lässt Freizeit-Geschäftsführer Michael Krainer wissen: "Was sie wirklich auszeichnet ist, dass sie mit frischen und regionalen Produkten arbeiten. Und dass sie echte Gastgeber mit einem sehr guten Gespür für die Kunden sind." Es ginge eben nicht nur um Maximierung, sondern vor allem auch darum, dass das Ambiente stimme und die Gäste sich wohlfühlen würden.

Duo in Gesamtverantwortung für den Thalersee

Das unterstreichen Knünz und Köpf auch: Gute Qualität zu fairen Preisen sei ihnen wichtig, Bio-Fleisch, aber auch vegane und vegetarische Kost steht dabei im Mittelpunkt.

Im Adlerhof, einer Institution der Wiener Wirtshauslandschaft, beweisen die beiden bereits ihr gastronomisches Talent – und sie sehen sich unter anderem auch als Plattform für Kunstschaffende.

Das Konzept wollen Knünz und Köpf sehr umfassend anlegen, der Thalersee sei in seiner Gesamtheit als Naherholungsgebiet zu begreifen. Das Duo wird also auch für den Seminarbetrieb, den Bootsverleih und die Außenanlagen zuständig sein. Trotz der Gastronomie soll dieser Charakter erhalten bleiben, man denkt im Bereich des Restaurants auch über eine konsumfreie Zone nach, so Michael Krainer von der Holding. Neben der "coolen" Küche denkt man außerdem noch über zwei Eisstände und einen "to-go"-Bereich nach. Zum Eislaufen könnte sich im Winter ein Weihnachtsmarkt gesellen. Sie wollen ihre Gäste immer wieder überraschen, haben Knünz und Köpf angekündigt – man darf also gespannt sein.

Alles neu ab dem Sommer



Gut 6,8 Millionen Euro wurden ja in den Neubau – das alte Restaurant wurde abgerissen –, in die Sanierung des Parkplatzes sowie in den dazugehörigen Hochwasserschutz investiert. Etwas überrascht war auch der Thaler Bürgermeister Matthias Brunner, der auch aus den Medien von den neuen Pächtern erfuhr. Er ist aber zuversichtlich, ebenso wie Holding-Chef Wolfgang Malik: "Der Thalersee ist ein wesentlicher Meilenstein für die Attraktivierung des Umlandes im Grazer Westen und die dort lebenden Menschen und bietet mit den neuen Pächtern Sportlern, TouristInnen und der einheimischen Bevölkerung einen echten Mehrwert in der Umgebung." Die Fertigstellung ist für Sommer 2022 angedacht.