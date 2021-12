Gestern, am 23. Dezember, ist ein Lenker eines Klein-Lkws frontal gegen einen anderen Klein-Lkw gestoßen. Dabei handelte es sich um ein Fahrzeug der Asfinag, das am Pannenstreifen abgestellt wurde. Drei Personen wurden bei diesem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Ein 40-jähriger Grazer fuhr gegen 13 Uhr auf der S 35 in Richtung Graz. Bei Straßenkilometer 21,6 stieß er aus bislang ungeklärten Gründen frontal gegen ein am Pannenstreifen abgestelltes Fahrzeug der Asfinag. Die im Fahrzeug befindlichen Mitarbeiter, ein 32- und ein 52-Jähriger aus Graz-Umgebung sowie der 40-Jährige wurden dabei leicht verletzt. Die Rettung transportierte die Verletzten in das UKH Graz. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Für die Dauer der Aufräumarbeiten war die S 35 bis 15.30 Uhr zur Gänze gesperrt.

