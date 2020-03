Bauernhof König ist jetzt "regional veredelt"

Der Bauernhof erhielt eine besondere Auszeichnung für seine Produkte.



Der Bauernhof König in Meierhof, Gratwein-Straßengel, ist längst und weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt für bodenständige und regionale Produkte. So einige Auszeichnungen konnte die Familie schon entgegennehmen. Jetzt kommt eine neue hinzu, ein ganz besonderer Titel: Der Bauernhof ist jetzt "regional veredelt".

Veredeltes Sortiment



"Es ist für uns eine besondere Ehre und Freude, dass die Arbeit, das Handwerk und die Leidenschaft, die in unseren Spezialitäten stecken, mit diesem Titel ausgezeichnet wurde", freuen sich die Königs. Der Titel "regional veredelt" ist eine Marke der Genuss Region Österreich. Er kennzeichnet Produkte, die ihr Wissen und Handwerk generationenübergreifend vermitteln und die Kriterien der Genuss Region Österreich, wie regionale und klimaschonende Verarbeitung, herkunftsgesicherte Rohstoffe, Frische und Tradition, erfüllen. Das Prädikat wird nur landwirtschaftlichen Produktionsbetrieben sowie kleinen Handwerksbetrieben überreicht und bedeutet für den Betrieb auch, dass er sich an strenge Kontrollen und Auflagen halten muss und öfter überprüft wird. Dieses Qualitätszeichen darf der Bauernhof deshalb auf allen seinen Produkten führen: Frischfleisch, Schinken, Speck, Aufstriche, Backwaren, Suppeneinlagen. Die Köstlichkeiten sind direkt ab Hof und in den Bauernecken erhältlich.