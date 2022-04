In Gratwein-Straßengel kam es bereits in der Nacht vom 12. auf den 13. April zu einem Brand einer Photovoltaikanlage. Der Brand blieb von den Hausbesitzer:innen allerdings unbemerkt.

GRATWEIN-STRASSENGEL. Ist das Licht erstmals aufgenommen, gilt es auch, die Energie zu speichern. Genau deshalb haben Photovoltaikanlagen eigene Akkus oder Batterien. Das bedeutet allerdings auch, dass es sich bei derartigen Speichern um potenzielle Zündquellen handelt. Das musste vor Kurzem auch Hausbesitz:innen in Gratwein-Straßengel feststellen.

Mehrere tausend Euro Schaden



Durch einen technischen Defekt kam es in der Nacht auf den 13. April in der Garage eines Einfamilienhauses im Ortsteil Hörgas zu einem Brand einer Photovoltaikspeicheranlage. Aktuell geht man davon aus, dass das Feuer zwischen 20 Uhr am 12. und 5 Uhr am Morgen des 13. Aprils ausbrach, aufgrund von Sauerstoffmangel aber selbst wieder erlosch.

Die Hausbesitzer:innen haben den Brand selbst nicht bemerkt, allerdings mitbekommen, dass etwas nicht in Ordnung ist, als sie am Morgen erkannten, dass das Haus von einem Stromausfall betroffen war. Verletzt wurde niemand, der Schaden dürfte mehrere tausend Euro betragen.

