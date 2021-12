Ein Jahr nach dem Erdbeben in Kroatien machte sich wieder Hilfszug aus dem Bezirk auf den Weg.



Heute ist es genau ein Jahr her. Am 29. Dezember 2020 kam es in Kroatien zu einem der schwersten Erdbeben. Bereits kurz danach organisierten Heinz Kielhauser aus Laßnitzhöhe und sein Team um Bakir und Augustina Silajdzic Hilfslieferungen in das Erdbebengebiet. Heuer kurz vor Weihnachten war es wieder so weit. Kielhauser sammelte eifrig Sachspenden und machte sich wieder auf den Weg in das betroffen Gebiet. Die Menschen leben dort jetzt teilweise in Containern. Viele Häuser mussten abgerissen werden. Vor allem den Kindern wollten die hilfsbereiten Menschen aus Graz-Umgebung ein Leuchten in die Augen zaubern. Und das haben sie auch geschafft.

Das Organisationsteam: Bakir und Augustina Silajdzic sowie Heinz Kielhauser

300 Weihnachtspakete übergeben



"Wir organisierten in kürzester Zeit Spielzeug, Plüschtiere, Hygieneartikel und Süßigkeiten. So konnten wir über 300 Weihnachtspakete zusammen stellen", erzählt Kielhauser. Mitten in den Vorbereitungs-Arbeiten überraschte ein Anruf des Reisebusunternehmers Rolf Zwittnig aus Seiersberg-Pirka. "Er teilte uns mit, dass er unsere Aktion sehr gerne unterstützen würde", freut sich Kielhauser. Unterstützung kam auch von der Gemeinde Seiersberg-Pirka sowie von Vereinen oder Privatpersonen. Ingesamt wurden so 20.100 Euro gesammelt und übergeben. "Mit diesem Geld werden Familien unterstützt, damit sie wieder in ihre Häuser zurückkehren können". Obendrauf gab es noch rund 200 Weihnachtssterne von der Gärtnerei Leitner aus Raaba.