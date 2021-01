Das Land richtet dauerhafte Antigen-Teststrecken ein: In GU-Nord werden sie in Gratkorn aufgebaut.

Seit Montag ist es den Steirern wieder möglich, sich an sechs Antigen-Teststationen (Graz, Gleisdorf, Bruck an der Mur, Leibnitz, Judenburg und Liezen) kostenlos auf Covid-19 testen zu lassen. Ab Freitag, 22. Jänner, kommen 16 zusätzliche Standorte dazu. Ziel der Aktion ist es, sich in regelmäßigen Abständen auf das Virus testen lassen zu können, um vor allem symptomlose Erkrankungen aufdecken und somit Infektionsketten unterbinden zu können. Auch in Graz-Umgebung wird es jeweils für den Norden und Süden des Bezirks einen Standort geben, an dem eine dauerhafte Testung (voraussichtlich bis Ende Mai) den Bewohnern zur Verfügung steht. In GU-Nord ist dafür die Musik- und Kunstschule in der Marktgemeinde Gratkorn vorgesehen.

Gute Voraussetzungen



"Auch wenn man sich durch einen negativen Test nicht in falscher Sicherheit wiegen darf, ist eine große Anzahl an Testungen dennoch wichtig, um das Infektionsgeschehen einzudämmen", sagt Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang zur Teststrategie. Der Standort Gratkorn ist nicht zufällig gewählt worden, wie Bürgermeister Helmut Weber der WOCHE verrät: "Gratkorn spielte bei den ersten Testungen, als es um das Lehrpersonal ging, eine wesentliche Rolle. Der Ablauf hat sehr gut funktioniert, man konnte sich ein Bild davon machen, wie die gesamte Organisation abläuft", sagt er. Es sei, so Weber weiter, der Wunsch der Bezirkshauptmannschaft gewesen, eine Gemeinde zu finden, die die entsprechende Infrastruktur anbieten kann.

Dass nicht das Kulturheim, sondern die Musik- und Kunstschule gewählt wurde, hat ebenso seinen Grund: Sofern es möglich ist, soll das Kulturhaus nämlich den Vereinen, Künstlern oder den Gastronomen Platz bieten. Laut aktuellem Stand werden ein bis zwei Teststraßen eingerichtet. An mehreren Tagen der Woche sind diese geöffnet. Die Organisation übernimmt das Bundesheer. "Die Gemeinde muss kein Personal stellen. Dafür hätten wir auf lange Zeit gesehen auch keine Ressourcen", sagt Weber. "Wir als Gemeinde versuchen, im Rahmen unserer Möglichkeiten zu unterstützen. Das ist ein Schritt zur Normalität. Und das wird nur mit Testungen und letztendlich mit einer Impfung funktionieren."