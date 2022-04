Eine saubere Umwelt beginnt vor der eigenen Haustür. Der steirische Frühjahrsputz startet wieder!

„Im Frühjahr tauchen wieder weggeworfene Flaschen, Dosen und Zigarettenstummel am Straßenrand auf. Diese Abfälle sind nicht nur unschön, sondern sie schädigen durch Giftstoffe und scharfe Kanten auch Pflanzen und Tiere.“

erläutert Abfallberaterin Christiana Meßner vom Abfallwirtschaftsverband.

Auch dieses Jahr gibt es daher wieder den Steirischen Frühjahrsputz. Noch bis 21. Mai sollen Wälder, Wiesen und Straßenränder von achtlos weggeworfenen Abfällen befreit werden. „Es ist uns in Gratwein-Straßengel ein besonderes Anliegen unsere Gemeinde sauber zu halten. Daher ist es für mich selbstverständlich beim Steirischen Frühjahrsputz mit vollem Elan mitzutun!“, bekräftigt Bürgermeister Harald Mulle.Spaß am AufklaubenDer Abfallwirtschaftsverband und die Firma ASE Facility Services unterstützen zusätzlich diese Aktion mit 2.000 Holzzangen für die Gemeinden in Graz-Umgebung.



„Eine intakte Umwelt, in der wir uns erholen und unsere Kinder aufwachsen sehen können, ist nicht selbstverständlich. Daher sollte der Schutz dieser Umwelt uns allen ein wesentliches Anliegen sein!“

so ASE-Geschäftsführer Andreas Schober über die vorbildhafte Aktion.

Kontakt:

Abfallwirtschaftsverband Graz Umgebung

Feldkirchner Straße 96

8055 Seiersberg-Pirka

Telefon: 0316 / 680040

E-Mail: awv.graz-umgebung@abfallwirtschaft.steiermark.at

Webseite

Facebook