Frohnleiten im „ Spiegel "

Als ein seit Ur Zeiten in Frohnleiten Wohnhafter hat man sicherlich

die meisten Möglichkeiten, bei passendem Wetter in den „ Spiegel „

zu sehen, um Frohnleiten in passenden Ausschnitten gespiegelt in der

Mur zu bewundern…!

Einen kleinen Teil davon will ich hier zeigen.

In den 60er Jahren gab es mal ein Buch mit schönen Ansichten zu

erwerben, welches sich „ Frohnleiten, das Rothenburg an der Mur "

nannte.

Frohnleiten ist auch heute noch einen Besuch wert !

Komm mal vorbei .

Hans Baier, Regionaut GU Nord