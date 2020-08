In Feldkirchen küren die Masters ihre Meister

Am Wochenende wird Feldkirchen zum Hotspot der Gewichtheber. In der Josef Greger-Sporthalle finden die 75.Österreichischen Masters-Meisterschaften statt. Auf die Jubiläumsveranstaltung, die vom AC Feldkirchen organisiert wird, macht jetzt eine riesige Gewichtheber-Skulptur am Markplatz aufmerksam. Eineinhalb Tonnen Stroh verarbeitete die Landjugend und die JVP Feldkirchen, um sichtbar auf dieses sportliche Großereignis aufmerksam zu machen.

Die stärksten Gewichtheber ab 35 Jahren küren am 22. und 23. August bei der Masters-Meisterschaft ihre Meister in zehn Altersklassen. Beginn ist jeweils um 10:00 Uhr. „Wir haben 75 Nennungen, darunter auch 18 Frauen“, sagt AC Ehrenobmann Hans Gruber. Er wird bei den Wettkämpfen als Sprecher fungieren, denn Obmann Thomas Greiner geht selbst an den Start und vertritt den AC gemeinsam mit Ernst Diglas. Es werden spannende Wettkämpfe, verspricht Gruber, denn die Feldkirchner treten gegen die stärksten Konkurrenten vom SK Voest, SV Schwechat oder KSV Rum/Tirol an. Zum Jubiläum erwartet der AC auch zahlreiche Promis. Als Zaungast hat sich Udo Querch – der einzige steirische Gewichtheber, der es 1964 zur Olympiateilnahme schaffte, angemeldet. Aber auch Gerhard Mörth, Träger von 25 Staatsmeistertiteln, Bodybuilder-Legende Kurt Marnul oder Kalsdorfs früherer Tourismuschef und Mehrfachmeister im Gewichtheben Karl Hussler werden als Zuschauer erwartet. Die Wettkämpfe dauern am Samstag bis 21.00 Uhr, am Sonntag bis 15:00 Uhr, der Eintritt ist frei.