Zwei Top-Radrennen machen Gössendorf dieses Wochenende wieder einmal zur Rad-Metropole.

Altstadt-Kriterium nein, Radrennen in Gössendorf ja! Mit dieser Entscheidung wird die Marktgemeinde im Süden von Graz heuer zur steirischen Hauptstadt der Rad-Elite.

Das Ersatzrennen für Graz steigt bereits diesen Freitag, 4. Juni, mit Start um 17 Uhr nahe dem Sportplatz (Achtung: Zuschauer sind leider nicht erlaubt). 44 Runden, gesamt 84 Kilometer, werden im Kriterium gefahren. An den Start gehen die Elite sowie die U23-Pedalritter. Organisator Richard Stering: “Das Kriterium in Gössendorf zählt als Österreichische Meisterschaft der Profis, zugleich ist es ein Bundesligarennen sowie der dritte Bewerb der Austrian Finals.“ Womit die Wertigkeit dieser Veranstaltung enorm ist.

Amateure fahren am Samstag

Am Samstag sind die Amateure an der Reihe. Etwa 100 Fahrer werden beim Grand Prix von Gössendorf an den Start gehen. “Die Elite legt um 11 Uhr los, etwa 50 Fahrer werden 21 Runden drehen“, weiß Christoph Resl, der mit neun Fahrern seines WSA-Teams dabei ist. Das Rennen der U17 mit Start um 13.15 Uhr geht über 17 Runden und wird als Steirische Meisterschaft gewertet. Dazwischen zeigt noch der Nachwuchs sein Können. Das Rennen der U13 um 12.45 Uhr geht über zwei Runden auf dem selektiven Gössendorfer Rundkurs.