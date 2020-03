Wirtschaftslandesrätin zu Besuch in St. Bartholomä

Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl war vorige Woche zu Gast am Hauptsitz der Payer-Group in St. Bartholomä. Neben einer Betriebsführung wurden ihr auch die strategischen Ausrichtungen der Gruppe sowie zukünftige Projekte vorgestellt.

Von GU in die Welt



Der Entwicklungs- und Produktionsstandort in St. Bartholomä spezialisierte sich in den letzten Jahren immer mehr auf die Herstellung von Produkten für die Medizintechnik, welche an weltweit namhafte Unternehmen geliefert werden. Unter anderem forciert Payer Kooperationen mit steirischen Universitäten und Fachhochschulen und startet das Projekt "Erlebniswelt Wirtschaft".

Mit einem Umsatzwachstum von 15 Prozent auf 126,5 Millionen Euro verzeichnete das Unternehmen 2019 sogar ein Rekordjahr. "Die Payer International Technologies GmbH mit ihrem Headquarter steht zugleich für Tradition und Innovation und vereint damit zutiefst steirische Stärken. Mit äußerst kompetenten sowie engagierten Mitarbeitern und der Diversifikation der Unternehmensfelder ist es über Jahrzehnte hinweg höchst erfolgreich gelungen, technologisches Know-how von der Steiermark aus in die ganze Welt zu transferieren", sagte Eibinger-Miedl vor Ort.