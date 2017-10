Nachhilfe muss fair bezahlt werden

11.10.2017, 07:15 Uhr

Nachhilfe falsch. Studenten und Experten möchten sich mitkompetenter Nachhilfe ein Nebeneinkommen verschaffen undSchülern, die schlecht sind, helfen, damit sie sich verbessern.Nachhilfe soll fair bezahlt werden!Wenn sich die Schüler dann verbessert haben und sich nett bedanken,ist das ein schöner Moment, für den Lehrer, aber auch für den Schüler.Wenn die Schüler oder Eltern zufrieden waren, sollen sie denLehrer belohnen und auch bitte an andere Eltern weiterempfehlen (am besten über Mundpropaganda).Kindern oder Jugendlichen Lesen beizubringen ist auch Arbeit und Arbeit muss bezahlt werden!Ich verschenke mein Wissen nicht mehr an Fremde!Nachhilfe muss bezahlt werden!