Enormer Ansturm auf die SHOPPINGCITY SEIERSBERG!

Eröffnung vom XXL SPORTS & OUTDOOR STORE und TANZKAFFEE mit Willi Gabalier.Vor dem XXL Sports & Outdoor Store bildete sich schon vor der Eröffnung um 7 Uhr früh, eine lange Menschenschlange.Die Geduld vieler Kunden wurde mit einer riesigen Auswahl an Sportartikeln und vielen Schnäppchen belohnt.XXL Sports und Outdoor eröffnete in der Shoppingcity Seiersberg, bereits den 4. Store in Österreich.Jeden 1. Dienstag im Monat findet in der Shoppingcity Seiersberg, der OMA & OPA TAG statt.Dieser Tag beginnt um 10 Uhr mit dem beliebten TANZKAFFEE, unter der Choreographie von Willi Gabalier.Von 14 bis 16 Uhr gibt es ein WUNSCHKONZERT mit Livemusik und es gibt zusätzlich ein Gewinnspiel.