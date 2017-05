ÖVP-Ortsparteitag in Lieboch

10.05.2017, 00:01 Uhr

„Vieles von dem, was wir vor der Gemeinderatswahl versprochen haben, wurde bereits umgesetzt“, sagt Helmreich und zählt u.a. das Schulgeld für nach Dobl auspendelnde Schüler, Bürgerbeteiligung, das Radwegkonzept in Kooperation mit den Nachbargemeinden oder die Unterstützung der Liebocher Vereine auf. Bei den offenen Baustellen sei man gut unterwegs. So sei die Gemeinde mit der Behörde wegen der Errichtung eines Badeteiches im Gespräch, die ersten Grundstücke angekauft, um das Sportzentrum fußläufig oder mit dem Rad vom Ortszentrum aus zu erreichen und die Zusammenarbeit im Gemeinderat über Parteigrenzen hinweg gut. Durch ausgewählte Betriebsansiedlungen rechnet Helmreich in den nächsten Jahren mit 500 neuen Arbeitsplätzen. „Mit der Kommunalsteuer können wir die Gemeindefinanzen ins Lot bringen, Projekte für unsere Bürger umsetzen und unserer Jugend Lehrstellen im Ort anbieten“, so Helmreich. Gemeinsam mit Vzbgm. Jürgen Hübler und NAbg. Beatrix Karl zeichnete er Karl Dallago, Johann Höller, Otto Konrad und Werner Lang mit dem Goldenen Ehrenzeichen der Volkspartei aus.