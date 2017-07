Vorentscheidung für Wahl im Herbst

19.07.2017, 06:30 Uhr

SPÖ, ÖVP, FPÖ und Grüne haben ihre Spitzenkandidaten für Nationalratswahl im Bezirk bereits.

Der Wahlkampf im Bezirk scheint bereits eröffnet zu sein. Nämlich der innerhalb der Parteien. Die Reihung der Spitzenkandidaten hat zumindest bei der neuen Volkspartei, bekannt als ÖVP, für Verwirrung gesorgt. Offiziell heißt es, dass der Parteikonvent für Graz und Graz-Umgebung aus Termingründen auf kommende Woche verschoben wurde. Dem Vernehmen nach geht es aber um die Listenreihung der Kandidaten. Fix scheint zu sein, dass die Grazer Kandidatin Martina Kaufmann die Liste anführen wird. Geht man nach dem Reißverschlusssystem von Bundesparteiobmann Sebastian Kurz, wäre ein Mann der Nächstgereihte. Beste Chancen auf diesen Platz hat der Zwaringer Bundesrat Ernst Gödl, hat er doch als Vorsitzender im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Bundesrates beste Beziehungen zu Parteichef Kurz. Dahinter soll Hitzendorfs Bürgermeisterin Simone Schmiedtbauer folgen. Sie wird vom Bauernbund in Stellung gebracht. Da im System von Kurz Vorzugsstimmen wieder mehr Bedeutung haben, könnte dieses GU-interne Duell noch spannend werden. Gödl hatte bei der letzten Nationalratswahl mehr als 4.300 Vorzugsstimmen. Klarer scheint die Situation bei den anderen Parteien zu sein. Die SPÖ, hier bleibt der Parteiname gleich, hat ihren Landesparteirat bereits am 1. Juli am Flughafen Thalerhof abgehalten. Die besten Chancen auf ein Nationalratsmandat über Direktmandate im Wahlkreis Graz und Umgebung haben Verena Nussbaum (Graz) und Karin Greiner (Graz-Umgebung). Fix ist auch, wer für die FPÖ ins Rennen geht. Im Rahmen der Jubiläumsfeier (zehn Jahre Bezirksparteiobmann Mario Kunasek) wurde Hitzendorfs Vizebürgermeister Günther Kumpitsch von den anwesenden Delegierten einstimmig zum FPÖ-Spitzenkandidaten des Bezirks für die Wahl im Herbst nominiert. Auf den weiteren Rängen folgen der Seiersberger Gemeinderat Reinhold Maier sowie der Feldkirchner Vizebürgermeister Stefan Hermann. Bei den Grünen wurden ebenso bereits Anfang Juli die Weichen gestellt. Für den Regionalwahlkreis auf Platz eins steigt die Nationalratsabgeordnete Judith Schwentner in den Wahlkampf ein. Dahinter folgen Werner Kogler, Julia Ghahramani und Günter Lesny. Für die NEOS gehen hinter Irmgard Griss Niko Swatek und Lukas Lerchner, beide aus Graz, auf Stimmenfang.