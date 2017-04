Sensationelle Leistung des ESVL 2014 in den Playoffs!

27.04.2017, 07:09 Uhr

Nachdem man zunächst mit drei Niederlagen in Folge in die Playoffs startete, schien der Aufstieg schon in weite Ferne gerückt.Mit der Gewissheit, jedes der fünf letzten Spiele gewinnen zu müssen, starteten die Eishockeycracks von Coach Thomas Rannacher ein unglaubliches Comeback und konnten das Unmögliche noch möglich machen.

Der Turningpoint in den Play-Offs war laut Rannacher der überragende 9:1 Sieg gegen die Red Eagles aus Graz, bei dem man den Gegner regelrecht an die Wand spielte und eine Torschussstatistik von 56:4 gegenüber dem Gegner aus Graz vorweisen konnte.Die restlichen vier Spiele waren dann sehr stark von Taktik und hohem Kampfgeist der Leibnitzer geprägt. Entscheidend für den Erfolg waren jedoch bedingungsloser Einsatz und der überragende Teamgeist!Zum Feiern bleibt laut Trainer Rannacher jedoch nicht viel Zeit, denn nach der Saison ist vor der Saison - und die Planung für die kommende Saison beginnt sofort.Der Kader war aufgrund einiger Verletzungen und Spielerabgängen gegen Ende der Saison etwas dünn. Darum wird man sich vermehrt um neue Spieler umsehen, um den Kader dichter zu machen.Ebenso wird Coach Thomas Rannacher in der kommenden Saison mit Jürgen Zach und Florian Malle zwei Spieler aus dem Jugendprogramm des ESVL 2014 in die Kampfmannschaft aufnehmen - dies spricht auch für die hervorragende Nachwuchsarbeit des ESVL 2014!