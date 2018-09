GKB feierte rundes Jubiläum

11.09.2018, 16:40 Uhr

Zum großen Festakt der GKB kam Verkehrsminister Norbert Hofer.

Am Freitag feierte die GKB ein stolzes Jubiläum. Die Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH firmiert nämlich seit 20 Jahren als eigenständiges Eisenbahnunternehmen im Eigentum der Republik. Neben Verkehrsminister Norbert Hofer wohnten der Veranstaltung Landesrat Johann Seitinger sowie Verkehrslandesrat Anton Lang bei. Der Bundesminister betonte „die Bedeutung der GKB für die Region und ihre herausragende Stellung als großer Mobilitätsdienstleister und Arbeitgeber in der Weststeiermark“. Die aktuelle Leistungsbilanz des Unternehmens weist sehr gute Ergebnisse für das Wirtschaftsjahr 2017 aus. Bereits 55 Prozent der Gesamtumsätze des Unternehmens gehen auf die Beförderung von Personen auf der Schiene und mit Bussen zurück. Teil des Erfolgskonzeptes der GKB sind auch die Tochterfirmen LTE und Adria Transport, die mittlerweile in ganz Europa tätig sind. "Durch den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur würde sich die Umweltbelastung für den Zentralraum Graz reduzieren, und durch den Ausbau der S-Bahn zur Stadtbahn könnten neue Zielgruppen erschlossen werden“, sagte Generaldirektor Franz Weintögl.