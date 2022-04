Eine steigende Zahl an Bedürftigen hat die Nachfrage an Lebensmitteln bei der Ausgabe der Caritas erhöht. Damit Menschen in Notlagen weiterhin versorgt werden können, bittet die Caritas jetzt um Lebensmittelspenden.

GRAZ. Im Marienstüberl sowie in Solidarmärkten versorgt die Caritas der Diözese Graz-Seckau als soziale Hilfsorganisation Bedürftige und Geflüchtete aus der Ukraine mit Lebensmitteln. Die stetig wachsende Zahl an Hilfsbedürftigen, hervorgerufen durch die Ukrainekrise und die daraus resultierenden Teuerungen im Inland, hat die Nachfrage bei der Lebensmittelausgabe stark steigen lassen. Die Caritas bittet daher dringend um Lebensmittelspenden, um weiterhin für die Versorgung von Menschen in Notlagen sorgen zu können.

Vor allem Grundnahrungsmittel werden derzeit dringend gebraucht.

Foto: Caritas

hochgeladen von Antonia Unterholzer

Lebensmittel-Woche

Von Donnerstag, 7. April bis Mittwoch, 13. April können im Rahmen einer Aktionswoche der Caritas ganz unkompliziert Lebensmittelspenden an allen Grazer Carla-Shops zu den Geschäftszeiten abgegeben werden. Es werden vor allem Grundnahrungsmittel gebraucht, darunter Mehl, Speiseöl, Salz, Zucker, Nudeln, Reis und Haltbarmilch.

Carla-Standorte Graz • Grabenstraße 39, Mo-Fr 09-18 Uhr, Sa 09-14 Uhr , Mo-Fr 09-18 Uhr, Sa 09-14 Uhr • Annenstraße 8, Mo-Fr 09-18 Uhr, Sa 09-17 Uhr • Herrgottwiesgasse 119, Mo-Fr 09-18 Uhr, Sa 09-17 Uhr • Keplerstraße 38, Mo-Fr 09-18 Uhr, Sa 09-12 Uhr • Jakoministraße 10, Mo-Fr 09-18 Uhr, Sa 09-13 Uhr • Lindengasse 18a, Mo-Fr 09-18 Uhr, Sa 09-12 Uhr • Petersgasse 78, Mo-Fr 09-18 Uhr, Sa 09-12 Uhr • Merangasse 27, Mo-Fr 09-18 Uhr, Sa 09-12 Uhr • Zinsendorfgasse 14, Mo-Fr 09-18 Uhr, Sa 09-12 Uhr