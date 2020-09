Am 13. September um 13 Uhr findet in den Morgentaugärten in Andritz ein besonderes Mittagessen statt, denn Vier-Hauben-Koch Harald Irka und Drei-Hauben-Koch Alexander Posch kreieren ein Sechs-Gang-Menü für den guten Zweck. Mit den Zutaten aus den Morgentaugärten, dafür ohne Strom, wird aufgekocht, mit dem Reinerlös sollen 300 Quadratmeter Selbsterntegärten für finanziell schwächer gestellte Menschen sowie für psychosoziale Organisationen finanziert werden. Insgesamt wird ein Ertrag von mehr als einer Tonne Bio-Gemüse sichergestellt. Preis: 150 Euro, Reservierung: gaerten@morgentau.at.

Die passende Weinbegleitung kommt von Winzer Armin Tement, der Preis liegt bei 150 Euro pro Person. Reservierungen werden unter gaerten@morgentau.at entgegengenommen. Die Anzahl der TeilnehmerInnen ist auf 15 Personen beschränkt.