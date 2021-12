Aufregung in der Grazer Innenstadt: Angekündigte Corona-Demo am nächsten Sonntag würde den Handel massiv blockieren.

GRAZ. Es waren drohende Worte am Ende der Corona-Demo letzten Sonntag am Karmeliterplatz: "Seid ihr auch nächsten Sonntag wieder bereit? Dann werden wir das wiederholen", verkündeten die Organisatorinnen des Aufmarschs von – laut Polizei – rund 17.000 Menschen.

"Wir haben größte Sicherheitsbedenken"

Genau diese Ankündigung sorgt in der Grazer Innenstadtwirtschaft für helle Aufregung. Denn für den ersten Einkaufssonntag der Geschichte am 19. Dezember wäre es eine mittlere Katastrophe, wenn Öffis, Parkplätze und ganze Teile der Innenstadt durch Demonstranten blockiert wären. Innenstadtmanager Heimo Maieritsch versucht es diplomatisch zu formulieren: "Wenn die Demonstration wirklich stattfinden würde, wäre das sehr, sehr unerfreulich." Der Handel hätte naturgemäß massiv gelitten, ein halbwegs störungsfreier Einkaufssonntag wäre daher extrem wichtig."

Schon deutlicher wird Kastner&Öhler-Chef Martin Wäg: "Ich habe größte Sicherheitsbedenken. Wir rechnen damit, dass der Samstag und der Sonntag die stärksten Einkaufstage des Jahres werden." Tatsächlich ein Horrorszenario: Die Stadt gerammelt voll mit Innenstadtbesuchern und mittendurch wälzt sich der Strom tausender Demonstranten. "Wer will das sicherheitstechnisch verantworten", appelliert der Vorstand der Innenstadtinitiative "Echt Graz" an Politik und Polizei.

"Demo ist schwer zu untersagen"

Bis dato (Stand Dienstag früh) wurde der Polizei noch keine Demo gemeldet, allerdings ist eine Anmeldung bis drei Tage vor der Versammlung möglich, es ist also noch bis Donnerstag Zeit. Eine Untersagung sei schwierig, betont Polizeisprecher Markus Lamb. Allerdings werde man versuchen, mit den Demoveranstaltern ins Gespräch zu kommen, was Zeitpunkt und Route angeht. Die wohl größte Hoffnung ist, dass die Demo-Veranstalter aus Vernunftgründen auf die Versammlung am kommenden Sonntag verzichten.