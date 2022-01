Mit einer Demonstration am Samstag, 22. Jänner möchten zahlreiche Grazer Organisationen ein Zeichen gegen die Radikalisierung und für gemeinsame Solidarität in der fortdauernden Corona-Krise setzen.

GRAZ. Mit Sorge beobachten viele Organisationen und Vereine die zunehmende Radikalisierung, die sich im Zuge zahlreicher Demonstrationen von Impfgegnern und Coronaleugnern beobachten lässt. Gemeinsam soll nun mit einer geplanten Demonstration am Samstag, 22. Jänner, ein Zeichen für Solidarität in der Krise gesetzt werden. „Es kann nicht sein, dass Pandemie-Leugner:innen und Rechtsextreme tausendfach gegen Covid-Bestimmungen verstoßen, während die verantwortungsbewusste Mehrheit der Gesellschaft die Folgen dieses rücksichtslosen Handelns ausbaden muss.“, so die Veranstalter, darunter die Sozialistische Jugend, der Jugendrat Graz und die Pirat*innenpartei Graz.

Solidarität als Antwort

Neben einer klaren Position gegen Rechtsextremismus, soll auf die Problemedes Gesundheitssystems, sowie den Fakt, dass die Spaltung zwischen Arm und Reich besonders in der Pandemie immer weiter zugenommen hat, hingewiesen werden. Dazu sind auch Beiträge von Pflegepersonal geplant. „Was es wirklich braucht, ist kein Klatschen, sondern eine adäquate Unterstützung des Gesundheitspersonals. Wir wollen eine Reform in der Gesundheitspolitik, die das Personal deutlich besser bezahlt und vor dem Burnout schützt!“, heißt es seitens der Organisatoren.

Eckdaten

Die Demonstration wird unter Einhaltung der geltenden Covid-Schutzmaßnahmenstattfinden, Teilnehmer sind dazu aufgefordert, die vorgeschriebenen Abstände sowie die FFP2 Maskenpflicht einzuhalten. Die Demonstration startet um 17:00 Uhr am Mariahilferplatz und zieht dann über die Grazer Innenstadt zum Freiheitsplatz.

