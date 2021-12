GRAZ. Die freien Impfaktionen der Grazer Stadtbezirke ziehen am Freitag nach Liebenau auf den Grünanger und am Samstag auf den Lendplatz.

Graz setzt die Impfaktionen in den Stadtvierteln fort. Am Freitag, 17. Dezember, haben noch nicht geimpfte Personen die Möglichkeit sich von 14 bis 17 Uhr im SMZ Liebenau am Grünanger impfen zu lassen. Am Samstag, 18. Dezember, zieht die Aktion zum Lendplatz weiter, wo von 15 bis 19 Uhr geimpft wird. Verwendet werden Impfstoffe von Pfizer/BioNTec und Moderna. Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) hofft mit der unkomplizierten und dezentralen Aktion viele ungeimpfte Personen zu erreichen: "Es kommt auf jede einzelne Impfung an."



