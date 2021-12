Bei der jährlichen VCÖ-Umfrage erreichte der Hauptbahnhof nur noch den 6. Platz. Ehrennennung für den sanierten Bahnhof in GU-Nord.

Rund 10.000 Fahrgäste nahmen auch dieses Jahr wieder an der österreichweiten Umfrage des Verkehrsclubs (VCÖ) teil und bewerteten die Bahnhöfe in der Republik. 13 Kriterien fließen in das Ranking der Stationen in den Landeshauptstädten ein, darunter Allgemeinzustand, Sauberkeit und Barrierefreiheit. Dabei erhielten die österreichischen Bahnhöfe im Schnitt ein "Gut".

Auch heuer bewerteten wieder 10.000e Österreicher die Bahnhöfe der Republik.

Die Nase vorne hat hier immer wieder Wien Hauptbahnhof (bereits zum fünften Mal in Folge), auf Platz zwei folgt Klagenfurt. Der Grazer Hauptbahnhof, der sich letztes Jahr noch ex aequo mit St. Pölten auf dem dritten Platz wiedergefunden hat, wurde dieses Mal nur sechster von zehn. Dahinter liegen Linz, Innsbruck, Wien Meidling und Bregenz (der ewig letzte Bahnhof).

Ein Hingucker

Zusätzlich wurden sollten die Befragten allerdings auch angeben, welcher Bahnhof ihnen optisch am Besten gefällt – und zumindest hier schnitt Graz gut ab. Hinter Wien und Salzburg landete der Hauptbahnhof auf Platz 3.

Der frisch sanierte Bahnhof in Frohnleiten konnte im "Bahnhofstest" überzeugen.

Schließlich gab es noch eine Überraschung aus Graz-Umgebung: Denn die Tester wurden zudem gefragt, welche Bahnhöfe abseits der Stationen in den Landeshauptstädten ihnen besonders gefallen. Hier fand sich Frohnleiten auf Platz zwei wieder. Der kleine Bahnhof im Norden von Graz-Umgebung wurde bis 2019 komplett saniert: Neben Barrierefreiheit glänzt er nun auch mit einem dritten Bahnsteig.

Das heurige Ranking der Bahnhöfe in den Landeshauptstädten:

Wien Hauptbahnhof Klagenfurt Hauptbahnhof Salzburg Hauptbahnhof Pölten Hauptbahnhof Wien Westbahnhof Graz Hauptbahnhof Linz Hauptbahnhof Innsbruck Hauptbahnhof Wien Meidling Bregenz Hauptbahnhof

