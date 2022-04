Am Samstagabend wurde Kater Rudi zuletzt in St. Peter gesehen. Die Besitzer bitten um Hinweise – weitersagen erwünscht!

GRAZ/ST. PETER. Der 4-jährige, kastrierte Rudi hat am Abend des 2. April sein Zuhause im Bereich Wittenbauerstraße und Gerhart-Hauptmann Gasse, in der Nähe des ORF-Parks verlassen. Seine Besitzer beschreiben den Kater als "sehr zutraulich und lieb". Sie vermuten, dass er unabsichtlich eingesperrt sein könnte und bitten alle in der Umgebung darum, in Keller(abteile)n und ähnlichem nachzuschauen.

Hast du Rudi gesehen? Dann melde dich bitte unter 0699 111 91 120.

Foto: privat

